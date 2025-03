8 mars : La Sénélec au cœur de l'épanouissement socio-professionnel des femmes

La Sénélec est la société nationale qui gère le service public de l'électricité. C'est aussi une entreprise industrielle qui met en lumière les femmes ayant une forte représentativité au sein de l'entreprise et au niveau des centres de décision. Le soutien constant de la Sénélec pour la promotion et l'autonomisation des femmes, se manifeste à travers des actions de responsabilité sociétale d'entreprise et de développement des infrastructures sociales de base, pour le plein épanouissement des femmes et des jeunes filles. A travers cette vidéo, la Sénélec célèbre les femmes dans toute leur splendeur.