8 mars : Massaly offre 1 million aux femmes du lycée Malick Sy et 2 billets aux femmes de l’UNR Massaly offre 1 million aux femmes du lycée Malick Sy de Thiès et 2 billets pour la Mecque aux femmes de L’UNR. Fraîchement revenu de l’Angleterre, le Pca de l’Onfp, Mouhamadou Lamine Massaly a voulu honorer les femmes en ce 8 mars. Ainsi, il a offert 2 millions aux femmes du lycée Malick Sy de Thiès et 2 billets pour la Mecque aux femmes de l’UNR. Il demande aux femmes de soutenir la politique du président de la République, Macky Sall, pour l’émergence du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2023 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook