8 millions d’utilisateurs WhatsApp au Sénégal

« 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde, environ 8 millions d’utilisateurs au Sénégal », a appris Leral en parcourant l’exposé du docteur en communication, Mamadou Ndiaye du CESTi, lors lors du séminaire des journalistes avec le Conseil constitutionnel à Mbodiène (Mbour) ​



Toutefois, si« l’application WhatsApp est très développée en Afrique mais aux Etats-Unis, puisque cette plateforme est archi minoritaire, car il existe plusieurs autres applications de messagerie qui sont utilisées notamment les applications cryptées. »



Force est de constater que WhatsApp est une application qui est l’un des grands vecteurs majeurs dans la diffusion des fausses informations, à savoir les fake news.



Les fake news (infox ou fausses nouvelles) sont des informations délibérément fausses, diffusées dans le but de manipuler et de tromper un public-cible.



D’après Wikipedia, WhatsApp (ou WhatsApp Messenger) est une application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée via Internet et via les réseaux mobiles. Elle est utilisée, en 2017, par plus d'un milliard de personnes quotidiennement.



L’entreprise WhatsApp, fondée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton (en), deux anciens ingénieurs de Yahoo!2, a pour but de remplacer le SMS. Ses bureaux sont basés à Mountain View en Californie. WhatsApp est rachetée par Facebook en février 2014 pour environ 19 milliards de dollars, dont 15 milliards en actions Facebook3, soit environ 350 millions de dollars par employé, ou 40 dollars par utilisateur.



Ce montant est réévalué en octobre pour atteindre près de 22 milliards après une appréciation de près de 14 % des actions Facebook en bourse, pour un total de 17,3 milliards en actions et 4,59 milliards en numéraire.

Massène DIOP Leral.net