8 millions et une chaîne en or volés chez Mbaye Diagne: le vigile de sa maison arrêté

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2019 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

Le footballeur international sénégalais, Mbaye Diagne, a été victime d’un cambriolage, le 9 août dernier à son domicile à Scat Urbam, sis aux HLM Grand Yoff.



Alors qu’il était à la soirée de Wally Seck, un intrus s’est invité dans sa chambre à coucher pour y dérober une montre et une chaîne en or d’une valeur de 8 millions de F Cfa. Selon L’Observateur, le vigile de la maison, El H. Diassé a été arrêté par la gendarmerie de la Foire. Il aurait avoué être l’auteur du forfait.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos