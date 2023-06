800 mille signatures en 4 mois : « 800 mille raisons d’accorder un second quinquennat au président Macky » , Abdoulaye Dieye Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 00:45 | | 0 commentaire(s)| Lancé le 14 février 2023 la pétition pour la réélection de Macky Sall a atteint aujourd’hui 800 mille signatures. Ce qui signifie, selon Abdoulaye Dieye, 800 mille raisons de continuer et de militer pour un deuxième quinquennat du président Macky Sall .

Malgré plusieurs obstacles rencontrés en sa campagne de signature le Directeur Général de l'Aibd assure qu'il va atteindre l'objectif fixé qui est d'obtenir 1 million de signatures d'ici juillet.

Écoutons ses propos au micro d'Aminata Traoré et Abdoulaye Fall





