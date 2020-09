85% des ménages impactés COVID-19 au Sénégal : les secteurs les plus touchés, l’avis des populations... Le premier rapport de suivi de l’impact de la Covid-19 sur les ménages au Sénégal publié par l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), révèle que la majorité des ménages a été impactée par la pandémie depuis mars 2020. Les canaux de transmission les plus importants sont la perte de l’emploi d’avant covid-19, la diminution du revenu du travail et des transferts privés, les difficultés d’accès aux services de base, les produits alimentaires et la santé. Une grande majorité des ménages ont une bonne connaissance de la covid-19 et sont satisfaits des mesures préventives, économiques et sociales édictées par le gouvernement.

85% des ménages affirment subir une baisse de leurs revenus. Ceux qui se contractent le plus étant le revenu des entreprises familiales non agricoles et les transferts privés à l’endroit des ménages. C’est ce qui ressort des résultats du premier rapport de suivi de l’impact de la Covid-19 sur les ménages au Sénégal, publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Selon cette étude parmi les chefs de ménages qui avaient un emploi avant la crise, 60% ont conservé le même emploi, 4 % ont changé d’emploi et 36% ont arrêté de travailler dont 30%pour des motifs liés à la COVID-19.



«Les chefs de ménage travaillant dans les services, dans le commerce, dans l’administration publique, dans les transports et les communications, dans les mines et carrières sont particulièrement touchés par la crise de la COVID-19. Les travailleurs de l’agriculture semblent beaucoup plus épargnés que leurs pairs», lit-on dans le document.



Près de neuf chefs de ménage sur dix ont connaissance d’au moins une mesure gouvernementale contre la COVID-19. Les principales mesures connues étant la limitation des déplacements (70%), le couvre-feu (69%) et l’interdiction de rassemblement (68%).



Six ménages sur dix ont essayé de s’approvisionner en produits alimentaires sans le pouvoir. D’après le rapport, près de huit ménages sur dix perçoivent une évolution négative de leur bienêtre depuis la COVID-19; néanmoins environ trois cinquième des ménages sont optimistes et pensent que la situation va s’améliorer d’ici 12 mois.



Une large majorité des ménages apprécie les mesures économiques et sociales édictées par le gouvernement en riposte à la COVID-19. Les mesures de soutien aux entreprises et de protection de l’emploi semblent cependant être les moins appréciées.



Les ménages sont globalement satisfaits des mesures préventives prises vis-à-vis de la COVID-19, la fermeture des marchés restant néanmoins la moins appréciée.

Les résultats de cette note sont issus des données du 1er passage de l’enquête téléphonique à haute fréquence (HFS) collectées auprès des ménages du 03 juin au 19 juillet 2020.



L’échantillon, représentatif au niveau national, est basé sur l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) de 2018/19.

L’enquête HFS a été administrée sur un échantillon de 1.220 ménages. Le questionnaire d’enquête a été conçu pour suivre l’impact de la covid19 sur les ménages.



