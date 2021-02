8e journée Ligue 1 : Diambars nouveau leader, l'AS Pikine corrige Niary Tally (3-1), Génération Foot sur le podium...

Avec seulement quatre rencontres programmées ce week-end en ligue 1 Sénégalaise à cause des matches retour de la CAF (ligue des Champions et coupe), la 8ème journée s'est jouée ce samedi. Une journée qui voit les Diambars de Saly profiter des matches en retard et de la méforme des uns et des autres pour prendre les commandes de la L1.



Face à l'avant dernier du classement, l'US Gorée, les Diambars se sont déployés dès l'entame de match pour imposer leur domination et ouvrir le score à la 15e minute grâce à Djibril Mbow (1-0.) En perte de repères sur le terrain de Fodé Wade, les insulaires prendront le but du K.O en fin de partie (2-0, 79e) sur une action terminée par Simon Diédhiou. Suffisant pour permettre à Diambars de s'emparer de la première place avec 15 points en attendant les deux matches en retard du Jaraaf et de Teungueth FC.



L'AS Pikine pointe à la 5ème place à trois petites longueurs du leader. Surpris sur sa pelouse (2-0) par le CNEPS Excellence lors de la précédente journée, les Pikinois ont essuyé ce revers contre une faible équipe de Niary Tally corrigée 3-1.

Un doublé de Mamadou Lamine Dramé (41' et 64') et un but de Lamine Corréa 67' ont scellé la victoire. Un sursaut d'orgueil pour les hommes de Massamba Cissé qui enfoncent davantage NGB (14e avec 3 points pris en 8 journées.)



L'AS Douanes ferme le podium avec une belle troisième place (et un match en retard) consolidée par le succès des "Huiliers" 2-0 sur le Ndiambour avec des réalisations d'Ababacar Mbacké Guèye (1-0, 44') et Ibrahima Coly (2-0.) À la 10ème place, Ndiambour qui court derrière une victoire depuis la 4eme journée, ne parvient toujours pas à suivre le rythme de la L1.



Enfin, Génération Foot confirme sa bonne forme du moment avec une troisième victoire d'affilée en championnat qui les place en deuxième position avec 14 points. En déplacement à Mbour Petite-Côte, Jean-Louis Barthélémy Diouf a libéré les siens à la 75e (1-0.)





Les résultats de la 8e journée de L1





Diambars FC 2-0 US Gorée



Niary Tally 1-3 AS Pikine



AS Douanes 1-0 Ndiambour



Mbour PC 0-1 Génération Foot



Jaraaf – Stade de Mbour reporté



Teungueth FC – Dakar SC reporté



CNEPS – Casa Sports reporté

