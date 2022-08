8ème édition TICAD: Le président Macky Sall plaide pour l'investissement privé pour l'émergence

"Près de trente ans après son lancement, la Conférence de Tokyo pour le Développement de l’Afrique continue de tenir ses promesses, en déroulant des résultats concrets, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l’agriculture, de la santé et de l'hydraulique, pour ne citer que quelques exemples.

Ces performances font de la TICAD un mécanisme de partenariat de référence, auquel nous avons donné un nouvel élan il y a trois ans à Yokohama" , a magnifié le chef de l'Etat Sénégalais.



Selon le président Macky Sall, "Dans notre quête de souveraineté pharmaceutique, nous voulons aller plus loin, en élargissant notre partenariat à la production de vaccins, de médicaments et de matériels biotechnologiques.

Cela est possible, puisque certains de nos pays ont déjà amorcé le processus dans ce sens.

En ces temps de crise économique aigue, les pays africains sont encore plus fortement éprouvés par les effets combinés de la pandémie et de la guerre en Ukraine" , fait-il savoir.



Mise en oeuvre de 'initiative du G20



"C’est pourquoi nous continuons de plaider pour la réallocation partielle des DTS et la mise en œuvre effective de l’Initiative du G20 de suspension du service de la dette, comme mesures de soutien à nos efforts de résilience et de relance économiques.

En même temps, l’Afrique souhaite une transition énergétique juste et équitable, permettant à nos pays d’utiliser leurs ressources disponibles pour assurer l’accès universel à l’électricité.

Au nom de l’Afrique, j’ai également sollicité le soutien des membres du G20 pour l’octroi d’un siège à l’Union Africaine au sein de cette instance, afin d’assurer une meilleure prise en charge des intérêts de notre continent dans la gouvernance économique et financière mondiale", a-t-il souligné.



Relever le défi de la souveraineté alimentaire



Le Chef de l'Etat veut relever un autre défi qui est celui de la souveraineté alimentaire "par la production agricole à grande échelle, une meilleure conservation des produits et leur transformation par le développement de chaînes de valeurs agricoles.

L’Afrique détient plus de 60% des terres arables de la planète, d’importantes ressources hydriques et une main d’œuvre disponible.

Nous voulons que des partenaires, publics ou privés, s’associent à nous par l’investissement et la technologie, pour une coopération mutuellement bénéfique.

Dans le même esprit de partenariat, je salue la participation des secteurs privés japonais et africain dans le processus de la TICAD ; d’autant plus que quelle que soit son importance, la coopération officielle à elle seule ne suffira pas.

Avec l’appui de mécanismes financiers appropriés, c’est par l’investissement privé que nous pourrons davantage intensifier notre partenariat et créer de nouvelles opportunités productives et génératrices de croissance partagée" .