8éme forum sur la Paix et la Sécurité: Dakar, le point focal de l'Afrique, attend 600 décideurs qui Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Septembre 2022 à 07:37 | | 1 commentaire(s)| Sous le thème " l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes : Défis de stabilité et de souverainetés", le Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique sera tenu les 24 et 25 septembre prochains à Diamniadio. Le lancement officiel a été fait ce jeudi par le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Ce Forum initié par le Président Macky Sall et qui se tient pour la 8ème fois est un cadre de réflexion stratégique sur les questions de l'heure. L'objectif de cette rencontre qui ambitionne de voir la participation de 600 décideurs de tous les continents est organisé avec le partenariat de la France et du Japon.



