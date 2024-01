8émes de finale CAN 2023: Retrouvailles Sénégal-Côte d’Ivoire, un classique Nigeria-Cameroun

Le premier tour de la Can « Côte d’Ivoire 2023 » a été bouclé, hier. Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont connues. Les choses sérieuses commencent le 27 janvier avec une belle affiche Nigeria – Cameroun en ouverture. Le Sénégal, champion en titre, sera opposé à la Côte d’Ivoire, le lundi 29 janvier, à Yamoussoukro. […]

Le premier tour de la Can « Côte d’Ivoire 2023 » a été bouclé, hier. Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont connues. Les choses sérieuses commencent le 27 janvier avec une belle affiche Nigeria – Cameroun en ouverture. Le Sénégal, champion en titre, sera opposé à la Côte d’Ivoire, le lundi 29 janvier, à Yamoussoukro.

On efface tout et on remet les compteurs à zéro. Après un premier tour très disputé avec son lot de surprises, de désillusions, place sera faite aux huitièmes de finale. Des matches couperets qui s’annoncent déjà électriques !

Sénégal – Côte d’Ivoire, de belles empoignades en perspectives

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal a bien honoré son statut en réalisant un sans-faute historique. Les «Lions» qui ambitionnent de conserver leur couronne sont attendus pour monter en puissance lors de cette deuxième phase du tournoi. En huitième de finale, ils affronteront le pays hôte, le 29 janvier, à Yamoussoukro, dans un match qui promet. Les «Éléphants» qui ont ressuscité grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie, ne voudront pas se louper cette fois. Et auront à cœur de se payer la tête du champion en titre pour prouver qu’ils sont bien en vie.

Nigeria – Cameroun, une finale avant la lettre

Cette affiche aurait pu être celle d’une finale de Can. Elle l’a été en 1984, 1988 et 2000. Le Cameroun, quintuple champion d’Afrique qui a souffert en phase de poules et qui n’a dû son salut qu’à une victoire in extremis face à la Gambie lors de la dernière journée, aura à cœur de s’offrir le scalp des «Super Eagles» qui sont venus avec l’ambition de remporter une quatrième couronne. Et, par ricochet, de prendre leur revanche sur les Nigérians qui les avaient éliminés en huitième de finale de la Can 2019, en Égypte. Ce choc des extrêmes entre deux cadors du football africain qui se connaissent bien promet un duel électrique.

Cap-Vert – Mauritanie, une nouvelle page à écrire pour les «Mourabitounes»

Cette année, le Cap-Vert a été l’une des sensations de la Can. Les «Requins Bleus», qui ont battu le Ghana et le Mozambique avant de tenir en échec l’Égypte, seront animés par l’envie d’aller encore plus loin. Huitièmes de finaliste lors de la dernière édition, ils ont été éliminés par le Sénégal. Cette année, ils veulent aller plus loin. Ils ont démontré au premier tour qu’ils en ont les capacités. Mais attention à la Mauritanie. Les «Mourabitounes», qui ont éliminé l’Algérie grâce à leur première victoire dans l’histoire de la compétition, auront leur mot à dire.

Guinée Équatoriale – Guinée, le choc des «Guinée»

Ce duel s’annonce électrique. La Guinée Équatoriale, quart de finaliste de la dernière édition de la Can, a fait forte impression lors du premier tour. Le «Nzalang Nacional» a survolé son groupe en tenant en échec le Nigeria, avant de battre la Guinée-Bissau et d’humilier la Côte d’Ivoire devant son public. Nsue et ses partenaires sont attendus pour confirmer et le match contre la Guinée sera un test majeur. Le «Syli», éliminé en huitième de finale au Cameroun, voudra faire mieux. Les protégés de Kaba Diawara devront donc se surpasser pour réussir ce que les «Super Eagles», «Djurtus» et «Éléphants» n’ont pas réussi.

Angola – Namibie, le choc des extrêmes

Premier du groupe D devant le Burkina, l’Angola est à prendre au sérieux. Les «Palancas Negras» ont prouvé qu’ils ont grandi et gagné en expérience. Il est évident qu’ils voudront rester encore plus longtemps dans la compétition. Pour ce faire, ils devront écarter la Namibie qui va vivre sa première expérience en huitième de finale. Les «Braves Warriors» ne voudront pas aussi s’arrêter en si bon chemin.

Mali – Burkina Faso, un derby prometteur

Demi-finaliste de la dernière édition, le Burkina Faso croisera le fer, mardi prochain, avec le Mali pour un derby ouest-africain qui s’annonce très bouillant. «Étalons» et «Aigles» se connaissent pour s’être affrontés à plusieurs reprises. Lors de leur dernière confrontation, le Mali avait battu 1-0 le Burkina Faso. Avec une place en quart de finale en jeu, les deux équipes devront hisser leur niveau pour être au rendez-vous.

Égypte – Rd Congo, un bon coup à jouer

Septuple champion d’Afrique, l’Égypte, qui vise un huitième titre, n’a pas montré grand-chose depuis le début de cette Can. Avec trois matches nuls en autant de sorties, les «Pharaons» qui se sont qualifiés in extremis devront montrer qu’ils valent beaucoup mieux s’ils veulent poursuivre leur rêve de décrocher un nouveau trophée continental. Ils affrontent, en huitième de finale, la République démocratique du Congo qui aura son mot à dire ; même si lors des phases de poule, elle n’a pas montré grand-chose.

Afrique du Sud – Maroc, test majeur pour les «Lions de l’Atlas»

Après un bon parcours au Mondial, le Maroc rêve de régner sur le continent. Les «Lions de l’Atlas», qui ont terminé premiers de leur groupe, tenteront de monter en puissance pour honorer leur statut. Ils devront d’abord passer l’obstacle de l’Afrique du Sud. Les «Bafana Bafana» ont affiché de réelles intentions après leur défaite d’entrée contre le Mali et joueront crânement leurs chances. Même si l’adversaire est demi-finaliste du Mondial.

PROGRAMME DES HUITIÈMES DE FINALE

Samedi 27 janvier à 17h : Angola – Namibie ; à 20h : Nigeria – Cameroun

Dimanche 28 janvier à 17h : Guinée Equatoriale – Guinée ; à 20h : Égypte – Rd Congo ;

Lundi 29 janvier à 17h : Cap-Vert – Mauritanie ; à 20h : Sénégal – Côte d’Ivoire ;

Mardi 30 janvier à 17h : Mali – Burkina Faso ; à 20h : Maroc – Afrique du Sud.

Retrouvailles Sénégal – Côte d’Ivoire, 38 ans après

L’affiche Sénégal – Côte d’Ivoire sera l’un des chocs des huitièmes de finale qui démarrent le 27 janvier avec le duel Nigeria – Cameroun. Le pays hôte, qui s’est remis dans la course grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie (1-0), hier, affrontera le champion d’Afrique avec l’objectif de poursuivre son rêve de remporter un troisième sacre sur ses terres. Un rêve encore possible pour les «Éléphants» qui ont limogé hier, leur entraîneur, Jean-Louis Gasset, après la déroute subie lundi dernier contre la Guinée Équatoriale (0-4). Mais ils devront se défaire des vaillants «Lions» qui ont réussi un parcours sans-faute lors du premier tour en dominant la Gambie (3-0), le Cameroun (3-1) et la Guinée (2-0). Et qui ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Même si l’adversaire s’appelle Côte d’Ivoire. Cette rencontre aura des parfums de retrouvailles, car le chemin des deux équipes ne s’est croisé qu’à deux reprises en phase finale de Can. D’abord en 1965, en Tunisie. Les «Éléphants» s’étaient imposés sur la plus petite des marques (1-0). Et ensuite en Égypte, en 1986. Après avoir fait le plus difficile en renversant d’entrée le pays hôte (1-0) et en dominant le Mozambique (3-0), les «Lions» vont déchanter lors de la troisième journée. Les «Éléphants», grâce à un but d’Abdoulaye Traoré, avaient enterré leur espoir de disputer les quarts de finale après 18 ans d’absence sur la scène continentale. Le 29 janvier prochain, ce sera la vraie bataille de Yamoussoukro.

D’un de nos envoyés spéciaux Samba Oumar FALL

