911 Sécurité: L'ASP veut jouer sa partition dans la lutte contre l'insécurité, aux côtés de l'Etat

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022

L'insécurité et les agressions meurtrières notées ces derniers jours, continuent d'alimenter les débats au sein de la société sénégalaise. Ainsi, nous avons voulu en savoir plus sur la société de gardiennage, autrement appelée Agence de sécurité privée. En effet, la direction de l'entreprise 911 Sécurité souhaite que l'Etat l'associe à ce combat, car elle estime avoir son rôle à jouer. Manam Fall, le directeur de l'agence, revient sur leurs dures conditions de travail et lance un appel aux autorités.





Par Idrissa Elwalid Sow