935 000 euros disparaissent des réserves de la Banque centrale de Mauritanie

L’administration de la Banque centrale mauritanienne a porté plainte pour détournement, abus de confiance et falsifications de documents bancaires. Une plainte adressée au parquet qui a immédiatement saisi les services de répression des crimes économiques et financiers qui relèvent de la sûreté nationale.



Et les interpellations n’ont pas traîné. Plusieurs employés de la banque ainsi que des personnes extérieures seraient impliqués dans cette affaire.



Un député de la majorité, Boidiel Ould Houmeid, réclame donc une commission d’enquête parlementaire pour situer les responsabilités. Pour le député aussi ancien ministre des Finances et trésorier de la République, l’affaire discrédite la BCM qui a toujours été exemplaire en matière de gestion.



La Banque centrale de Mauritanie a été créée en 1973 au lendemain de la sortie de la Mauritanie de la zone du franc CFA.



Rfi