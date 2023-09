93e anniversaire de l’Indépendance d’Arabie Saoudite: Ryad réaffirme son engagement aux côtés de Dakar

Le Royaume d’Arabie Saoudite célèbre, le 23 septembre de chaque année, sa fête nationale qui commémore l’unification du Royaume par le Roi fondateur, feu Abdel Aziz Al-Saoud. Dans ce cadre, l’Ambassadeur du royaume saoudien à Dakar a, par anticipation, offert une réception jeudi dernier. L’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Saad Abdullah Alnofaia, a offert, jeudi […]

Le Royaume d’Arabie Saoudite célèbre, le 23 septembre de chaque année, sa fête nationale qui commémore l’unification du Royaume par le Roi fondateur, feu Abdel Aziz Al-Saoud. Dans ce cadre, l’Ambassadeur du royaume saoudien à Dakar a, par anticipation, offert une réception jeudi dernier.

L’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Saad Abdullah Alnofaia, a offert, jeudi dernier, à Dakar, une réception dans le cadre des festivités marquant l’accession de son pays à la souveraineté internationale. Dans son discours, il a rappelé les progrès réalisés sous le règne de Sa Majesté le Roi Salman B. Abdel Aziz Al-Saoud et du Prince héritier, Son Altesse le Prince Mouhammad B. Salman Al-Saoud, et est revenu sur le chemin parcouru par Ryad permettant au royaume d’intégrer le club des 20 économies les plus importantes au monde (G20), mais aussi les Brics. « Le slogan « Nous rêvons et nous réalisons » est la nouvelle identité de la fête nationale saoudienne qui renvoie aux rêves devenus réalités dans tous les secteurs pour les habitants du royaume », a souligné le diplomate dont le pays est candidat pour abriter l’Expo 2030 à Ryad.

En effet, le 93e anniversaire de la fête nationale du Royaume d’Arabie Saoudite coïncide avec la 61e année de ses relations diplomatiques avec la République du Sénégal. Des relations, souligne l’Ambassadeur, qui sont basées sur l’amitié, la fraternité, la sincérité et la clarté. Il a aussi évoqué le prochain Sommet Afrique-Arabie Saoudite qui se tiendra à Ryad et la quatrième Session de la grande Commission mixte sénégalo-saoudienne qui aura lieu cette année. Le Royaume d’Arabie Saoudite, témoigne-t-il, reste engagé auprès de la République du Sénégal pour davantage de développement économique, de stabilité et de prospérité. « La Banque islamique de développement et le Fonds saoudien de développement ont, tous deux, contribué à plus de 466 240 000 dollars à titre de dons et de prêts concessionnels. Un soutien humanitaire annuel est également assuré à travers le Centre Roi Salman pour l’Action sociale et le secours, en plus de milliers de bourses d’études accordées aux étudiants sénégalais dans différentes filières », souligne le diplomate. Il est revenu sur la convergence de vue entre Dakar et Ryad sur les questions d’ordre internationales et un haut niveau de coordination, mais aussi sur les relations fraternelles entre le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Ben Abdel Aziz Al-Saoud, et le Président Macky Sall.

Un point de vue partagé par le Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana. À ce titre, il souligne que le Fonds saoudien pour le développement participe, depuis 1977, au financement d’un nombre important de projets au Sénégal, précisément dans les secteurs prioritaires de l’agriculture, de l’hydraulique, de la santé, de l’énergie, de l’éducation, de l’habitat, des infrastructures routières et du développement rural. « Aujourd’hui, plus de 26 projets ont été réalisés pour un montant total de près de 400 millions de dollars américains », rappelle le Ministre qui se félicite de la signature de l’Accord sur le projet de bitumage de la route Oréfondé-Nguidjilogne, d’une valeur de 176 millions de riyals, et de la signature de l’Accord du projet de l’autoroute côtière Dakar-Saint-Louis avec la phase I concernant Dakar-Tivaouane, d’une valeur de 236 millions de riyals.

Le Ministre porte-parole du Gouvernement a aussi salué l’accompagnement constant du Royaume d’Arabie Saoudite à l’organisation du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, la signature de l’accord de coopération entre la Fédération des chambres saoudiennes et l’Union nationale des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal, tout comme la convergence de vues entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie au sein de l’Organisation de coopération islamique (Oci).

Aly DIOUF

