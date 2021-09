9e Congrès de l’Alliance JËF-JËL: Moussa dit Moussé Diop, nommé nouveau Président du parti Le Congrès ordinaire de l’Alliance JËF JËL, tenu les 11 et 12 Septembre 2020 à Louga a pris fin, ce dimanche. Sous la présidence d’Adama Diallo, le Congrès a désigné Moussa dit Moussé Diop comme nouveau Président du parti. Ce jeune leader, militant de première heure de l’Alliance Jef-Jel, remplace Mamadou Lamine Bara Cissé dit Barési à la tête du parti.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

Le 9e Congrès de l’Alliance JËF JËL a noté avec satisfaction l’atteinte du quorum, permettant aux délégués de délibérer valablement, conformément à l’article 1 des statuts. Et, le Congrès qui a inscrit et débattu sur des questions, liées aux présents statuts, a en outre, enregistré la participation de personnaliés invitées.

.

Considérant la présentation des rapports départementaux à la séance de validation du 11 Septembre2021 à Louga, le niveau de massification du Parti à l’intérieur et à l’extérieur du Sénégal, les limites organisationnelles et structurelles du Parti et la nécessité de mettre en place un dispositif structurel souple, efficace et optimal. Mieux, le Congrès a insisté sur la nécessité de placer l’action citoyenne au cœur de la gouvernance politique, suivant les enjeux politiques qui se dessinent à l’horizon 2024. Il a été décidé la dotation du parti Parti d'instruments structurels et politiques, conformes à ses statuts et à ses ambitions nationales.



Fidèle à sa démarche citoyenne, aux principes républicains et démocratiques, le Congrès décide de l’adoption de postes de Présidents d’honneur du Parti, de la réadaptation des textes aux nouvelles circonscriptions électorales, issues de l’acte 3 de la décentralisation entrainant la suppression des conseils régionaux et des communes d’arrondissement. Mais aussi, de la nomination du Directeur Exécutif National par le Bureau Politique sur proposition du Président du Parti et de redinamiser les mouvements des femmes, des jeunes et de tous mouvements affiliés. Après adoption et modification des statuts du parti, le 9ème congrès ordinaire a désigné comme leader naturel, Talla Sylla.



Ainsi, à travers un communiqué, le Parti a rendu un hommage au Président sortant, Mamadou Lamine Bara Cissé pour le travail abattu dans ce contexte de covid-19.



Le congrès place l’action citoyenne au cœur de la gouvernance politique et œuvre pour le renforcement de la démocratie et du développement du Sénégal dans l’unité, le travail et la justice. Et, il décide de la mise en place de “ l’école du citoyen/ Alarbay JËF JËL” pour assurer la formation des militants du parti.



Ailleurs, les dirigeants du parti sont engagés à oeuvrer pour une redynamisation de l’information et de la communication partout où besoin sera. L’Alliance JËF JËL affirme son ambition d’aller à la conquête du suffrage des sénégalais, lors des élections locales, en tenant compte des réalités spécifiques de chaque localité et en coalition avec « Bennoo Bokk Yaakaar ».



Sur demande des camarades de Sédhiou, le 10eme congrès du parti se tiendra en Casamance.





















Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos