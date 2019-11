9e Congrès ordinaire du SUTSAS : Mballo Dia Thiam, Secrétaire général sortant, hué

Le Secrétaire général sortant Mballo Dia Thiam, ayant comme challenger, Ndiogou Sarr Dièye, sera-t-il, reconduit à la tête du Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé de l'Action Sociale (SUTSAS) ? Le doute s’installe après les huées, contredisant Mademba Sock qui a plébiscité M. Thiam du SUTSAS.



Conscient de la tension qui s’y règne, le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’action social, Docteur Aloïse Diouf les a appelés à plus de sérénité.



Le SUTSAS a débuté ce week-end, son 9ème Congrès ordinaire à l’Ucad II. Congrès, auquel, le nouveau secrétaire général sera élu.



