Accueil Envoyer Partager sur facebook A 11 ans, il conduit plus de 300 km pour aller vivre avec un homme inconnu rencontré sur Snapchat Rédigé par Mamadou Mangane le 26 Septembre 2019 à 10:49 L'enfant a conduit plus de trois heures avant de s'arrêter devant des policiers, parce qu'il ne savait plus où aller. Son GPS avait perdu le signal, et l'adresse de l'homme inconnu avec.

Un garçon de 11 ans, "a pris la voiture de son frère et conduit jusqu'à Charleston pour vivre avec un homme inconnu qu'il a rencontré sur Snapchat", a rapporté la police de Charleston (Caroline du Sud, États-Unis), dans un communiqué daté du lundi 23 septembre, relevé par une filiale de CNN.



Parti lundi matin de Simpsonville, l'enfant avait conduit trois heures et environ 320 kilomètres avant d'arriver à Charleston aux alentours de 12h30, où il a demandé de l'aide aux forces de l'ordre, parce qu'il s'était perdu.

En effet, la tablette numérique appartenant au père du garçon, et servant de GPS, avait perdu le signal, et l'enfant ne savait désormais plus où aller. L'adresse à laquelle il se rendait lui avait été donnée sur Snapchat, une application sur laquelle les messages s'effacent au bout d'un certain temps.



A cette adresse, selon l'explication du garçon un "homme inconnu rencontré sur Snapchat", avec qui il comptait habiter.



Une enquête pour retrouver l'homme inconnu



La famille de l'enfant à Simpsonville a évidemment été contactée, et le (trop) jeune conducteur ramené chez lui. Ses parents s'apprêtaient à rapporter sa disparition aux autorités locales. Les enquêteurs de Charleston ont conservé la tablette numérique pour analyser son contenu, car une enquête a été ouverte pour retrouver l'homme inconnu.



"Ce soir, j'aimerais que tous ceux qui regardent cette émission, qui sont parents d'un enfant, surtout d'un enfant de 11 ans, s'assoient avec lui tout de suite, et aient une conversation sur l'usage des réseaux sociaux, les dangers, les avantages et les sujets que nous devons évoquer tous les jours en tant que parents", a déclaré Luther T. Reynolds, chef de la police de Charleston, à la filiale de CNN, WCIV. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Mort de Jacques Chirac... Retour sur le parcours d’un homme au service de la France Tension au Moyen-Orien : Riyad n’exclut pas l’escalade contre l’Iran