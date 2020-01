À 21 ans, elle était une baronne de la drogue au Mexique: son dangereux métier a eu raison d'elle

Des images circulent sur les réseaux sociaux - que nous ne publierons pas ici - qui montrent la jeune criminelle assise et touchée au cou. Alors qu’elle semble agoniser, un agent essaie de la calmer: “L’hélicoptère est en route. Tu vas y arriver, essaie de tenir le coup”, lui dit ce dernier. “La Catrina” serait morte peu de temps après le décollage de l’appareil. Sept de ses complices ont été arrêtés.



La jeune femme postait volontiers des photos d’elle une arme de guerre à la main sur les réseaux sociaux. Elle était arrivée jusque dans les hautes sphères du cartel grâce à son idylle avec un autre “boss” de l’organisation, Miguel “El M2" Fernandez. Considéré comme le cartel plus dangereux du Mexique, le “Jalisco New Generation” faisait trembler le pays depuis 2013.