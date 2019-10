À Bayonne- Des tirs près d'une mosquée font deux blessés: Le tireur arrêté

Deux personnes ont été blessées ce lundi 28 octobre par des coups de feu tirés à proximité de la mosquée de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et le tireur présumé interpellé près de son domicile, a-t-on appris auprès de la police.



Un bidon d'essence en feu aurait également été lancé, provoquant une explosion de faible intensité, selon la police qui précise avoir été prévenue vers 15h10. L'auteur présumé a été interpellé un peu plus tard, à distance de la mosquée.



Selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les deux victimes, âgées de 74 et 78 ans ont surpris le suspect en train de tenter de mettre le feu à la porte de la mosquée de Bayonne. L'homme leur a tiré dessus, les blessant gravement, avant de mettre le feu à une voiture.