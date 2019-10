A Lyon: Un homme abandonne son enfant de 8 ans seul dans sa voiture en pleine nuit pour un rendez-vous Il faisait environ une heure de matin, samedi, quand une femme qui marchait rue Gerland, dans le 7ème arrondissement de Lyon, a aperçu un enfant seul enfermé dans une voiture. Ce dernier, âgé de 8 ans, pleurait à chaudes larmes.

L'enfant a expliqué que son papa l'avait laissé depuis 21H00. Cela faisait donc 4 heures que le petit attendait apeuré.



Appelé sur son téléphone, le père est revenu sur lieux où il a été interpellé. L'enfant a quant à lui été remis à sa mère qui est venue le récupérer.



Placé en garde-à-vue, le papa de 37 ans a tenté de faire croire qu'il ne s'était absenté que quelques minutes, avant de reconnaître avoir eu rendez-vous avec une connaissance.



Il a été remis en liberté et sera convoqué prochainement devant la justice pour un rappel à la loi.

