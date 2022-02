A Madagascar, des dizaines de milliers de sinistrés après le passage du cyclone Batsirai

Toits arrachés, maisons soufflées, arbres couchés en travers des routes… Les premières heures du jour, dimanche 6 février, ont levé le voile sur le chaos laissé par le passage de Batsirai sur la côte est de Madagascar. Le cyclone de forte intensité, chargé de vents soufflant à plus de 170 km/h et de fortes pluies, a touché terre, samedi soir vers 20 heures (18 heures en France), à une dizaine de kilomètres de la ville de Mananjary, soit un peu plus au sud que sa trajectoire attendue.



Il a ensuite poursuivi sa course à travers l’île pour ressortir, dimanche après-midi, dans le canal du Mozambique, au niveau de Tuléar, en ayant perdu beaucoup de sa puissance. Cette déviation laisse espérer un bilan moins lourd que prévu puisque la capitale, Antananarivo, et le principal port, Tamatave, situé à 480 kilomètres au nord du point d’impact, ont été épargnés.



« Nous devons être prudents, il est encore trop tôt pour dresser un bilan, mais il est vraisemblable que le nombre de sinistrés avoisinera 150 000 personnes, plutôt que 600 000 comme nous le redoutions », expliquait, dimanche, en fin d’après midi, Jean-Benoît Manhes, représentant adjoint de l’Unicef à Madagascar. Alors qu’environ 50 000 personnes ont été déplacées, les premiers morts étaient dénombrés dans la ville de Fianarantsoa, sur les hautes terres centrales. (Le Monde)

Source : https://www.impact.sn/A-Madagascar-des-dizaines-de...