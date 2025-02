A Mbacké, Missira dans l’émoi : Un quinquagénaire supporte mal son divorce et se suicide Un drame a secoué la localité de Missira, dans le département de Mbacké, ce matin. Un homme d’une cinquantaine d’années, a été retrouvé pendu chez lui, plongeant la localité dans l’émoi.

Selon l’information recueillie chez nos confrères du site « lesoleil.sn », le maire de la commune de Missira, Serigne Moustapha Mbacké, a réagi à ce drame sur les ondes de la radio privée RFM : « Il s’est suicidé, la corde au cou. La gendarmerie a été alertée immédiatement et le corps a été évacué. Nous attendons les résultats de l’enquête pour en savoir plus sur ce drame qui attriste toute le quartier ».



D’après les témoignages des voisins, la victime, née en 1972, vivait seule depuis son divorce. Les causes exactes du suicide restent à approfondir.



Ce drame survient deux semaines après celui de Matar Diagne, étudiant en Master en Sciences juridiques et politiques à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, retrouvé sans vie dans sa chambre, rappelle le site.



