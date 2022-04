"A Mbour, les mineures et les femmes sont victimes de violences sexuelles, psychologiques", selon... Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 16:43 | | 0 commentaire(s)| En marge de la cérémonie de la pose de la première pierre du centre de thérapie familiale ce samedi 16 avril, Geneviève Platteau, la coordonnatrice du projet, a touché un sujet très sensible contre le cas des mineures, des femmes victimes de violences et de maltraitances physiques, verbales, psychologiques et sexuelles qui ont augmenté de jour en jour à Mbour, a-t-elle fait savoir.



