A Paris, Abdou Diouf va assister...

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien président de la République Abdou Diouf a fait part de sa profonde tristesse, suite à la disparition de Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, décédé lundi à Paris, des suites d'une longue maladie. Selon ses propos, rapportés par L'Observateur qui cite El Hadji Mansour Mbaye, il annonce vouloir assister à la levée du corps prévue aujourd'hui au Funérarium de Ménilmontant, dans le 11e Arrondissement.



"Dès qu'il a appris la nouvelle, le Président Abdou Diouf m'a appelé pour me faire de sa tristesse. Il m'a exprimé son souhait d'assister à la levée du corps. Il m'a également dit qu'il ira présenter, une fois à Dakar, ses condoléances à ses deux épouses", confie El Hadji Mansour Mbaye. Qui précise que Abdou Diouf ne lui pas dit "s'il sera à Dakar pour les funérailles" de son défunt camarade et non moins successeur à la tête du Parti socialiste (PS).















L'Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos