A bord d'un scooter, deux quidams agressent une fille et lui volent son portable Une fille qui marche seule, se fait agresser assez facilement par un quidam. Il lui arrache son téléphone portable et atteint tranquillement son complice sur scooter pour s'enfuir. Voilà ce ce qui se passe dans notre société et au quotidien. Les agresseurs et voleurs ont été filmé par une camera de surveillance et pourront être sans doute démasqués par la magie des images. Prudence quand on a des objets de valeur et évitons d'être seuls dans des endroits isolés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Octobre 2021 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos