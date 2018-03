A cause des smartphones, les enfants ne savent plus tenir un stylo Les smartphones nous sont indispensables au quotidien mais ce n’est pas forcément une bonne chose de les mettre dans les mains des enfants lorsqu’ils sont trop jeunes. Selon des médecins spécialisés en pédiatrie, de plus en plus d’enfants ne savent pas tenir correctement un stylo. En cause : la sur-utilisation des écrans tactiles des tablettes et smartphones, qui ne permet pas le développement des muscles dans les doigts.

L’utilisation des smartphones et des tablettes empêche les enfants de bien apprendre à tenir correctement un stylo, alarment des médecins spécialisés en pédiatrie dans un article du Guardian. Selon eux, les enfants qui sont habitués à trop tôt aux écrans tactiles ne développent pas suffisamment de muscles dans leurs doigts, entraînant une difficulté à utiliser un stylo et donc à écrire.

Smartphones et tablettes empêchent les enfants de bien tenir un stylo « Les enfants n’arrivent pas à l’école avec la même force et dextérité dans la main qu’il y a 10 ans », estime Sally Payne. « De plus en plus, ils sont incapables de tenir un stylo parce qu’ils ne possèdent pas les compétences de mouvement fondamentales », s’alarme-t-elle. « Pour être capable de tenir un stylo et de le bouger, on a besoin d’un contrôle fort des muscles des doigts. Les enfants requièrent de beaucoup de pratique pour développer ces compétences », explique Payne.

Et pour elle, il n’y pas de doute : smartphones et tablettes en sont responsables. « C’est plus facile de donner un iPad à un enfant que de l’encourager à jouer aux Lego, à découper, à coller [..] A cause de ça, ils ne développent pas les compétences fondatrices sous-jacentes pour s’emparer et tenir un stylo ». L’écriture n’étant pas naturelle chez l’homme, les enfants s’adaptent comme ils peuvent mais prennent alors de mauvaises habitudes.

Ils tiennent alors le stylo un peu n’importe comment : avec seulement deux doigts ou au contraire avec les cinq de la main en même temps, car ils ont du mal à faire autrement. Mais ces façons de faire ne permettent pas d’écrire efficacement et provoquent une gêne pendant l’écriture. Vous êtes désormais prévenu : il vaut mieux occuper les enfants avec des activités manuelles plutôt qu’avec un écran tactile. L’écriture manuscrite tend à disparaître mais elle est pour l’instant encore bien utile.













Phonandroid















