[A la découverte de…] : Abdou Touré, initiateur du concept « Quartier Vert Challenge »

​« Dans un environnement qui change, il n’y a pas plus grand risque que de rester immobile », disait l’ancien Président Français, Jacques Chirac, à propos de l’écologie. Cela, ce sénégalais passionné d’agriculture et de la protection de l’environnement, engagé dans les causes environnementales et climatiques, l’a bien compris. Initiateur de « Quartier Vert Challenge », Abdou Touré nous accueille sur sa « Terrasse » sise au Quartier Zac Mbao dans la banlieue Dakaroise.



Suivant la géolocalisation, nous accédons dans une rue assez propre, ornée de cocotiers qui embellissent les maisons et offrent plus de verdure aux maisons mitoyennes. Abdou Touré fait partie des premiers habitants de ce quartier.



Mécanicien de formation et actuellement, manageur HCE (Environnement), Touré se définit comme quelqu’un de multi casquette, humanitaire, scout, il est également le co-coordonnateur de Camp Climat Sénégal, ce qui le motive encore plus dans cette mission.



C’est quoi « Quartier Vert Challenge » ?





« Quartier vert Challenge », est une initiative née en 2019. C’est également un concept lancé pour rapprocher, les internautes, les sénégalais, mes voisins à prendre soin de leur cadre de vie. La magie des réseaux sociaux, notamment de la twittosphère fera le reste. Il va au-delà des « Set Setal » ou autres journées « Clean Up », qu’on a l'habitude de voir au Sénégal.



Le concept se veut pragmatique : « il faut au jour le jour que chaque sénégalais ou bien chaque citoyen, puisse comme il le fait, prendre sa douche, manger, pour la rue aussi, balayer devant chez soi, planter des arbres, planter des fleurs, mais au jour le jour », explique Abdou.



Toutefois, la communauté « Quartier Vert Challenge », en s’agrandissant y intègre d’autres aspects comme l’agriculture urbaine, le micro jardinage en terrasse ou dans les espaces publics ou encore des activités de reboisement dans les écoles et de reverdissement urbain, sans oublier la fameuse « Terrasse » qui accueille plusieurs personnalités, qui laissent leur trace sur le livre d’or de « Quartier Vert Challenge ».



« Au retour d’un camp climat, en donnant des instructions à tous les 350 participants de se dire, au retour chez nous, chacun essaye d’avoir un impact positif dans son environnement, c’était le mot d’ordre », indique Abdou qui a bien respecté sa part de contrat de bénévolat.



Collaboration avec les autorités locales





« Quartier Vert Challenge » se dit ouvert à toute sorte de collaboration avec les autorités locales.



Néanmoins, Abdou préfère donner des conseils, en d’autres termes, de la consultance afin d’orienter les comités environnementaux, plutôt que de déplacer une équipe pour faire nettoyer une ville ou bien planter des arbres.



« Former un peu les agents ou le comité environnemental, partager les idées du « Quartier Vert Challenge », nos réussites et nos échecs parce que cela leur permet en même temps de pouvoir apprendre de cela », souligne-t-il.



Un ambassadeur de la cause environnementale.





Aujourd’hui, Abdou est plus que conscient des conséquences du dérèglement climatique sur notre environnement. Ainsi, à travers « Quartier Vert Challenge », il essaye de conscientiser les citoyens, chose qu’il fait à travers les réseaux sociaux.



Il reste cependant, à impacter au niveau des décideurs, en terme de stratégies, en terme de politiques. C’est-à-dire que l’État prenne des engagements par rapport aux entreprises et aux grandes sociétés pollueuses afin de sauvegarder l’écosystème.



Que l’application des lois votées soit effective, à titre d’exemple, (la loi sur la plastique). Une véritable politique Green, corrélée aux actes individuels et aux actions politique de l’État, afin d’avoir des résultats efficaces.



La fameuse « Terrasse » !





Née au début de « Quartier Vert Challenge », la Terrasse était un micro jardinage que Abdou Touré faisait, il y avait des plantations dans des pots de café, des bidons, et petit à petit avec l’ambition de développer d’agrandir, j’ai fait des cultures de tables, des cultures de beaucoup de choses. Au commencement, c’était des plantes aromatiques (les menthes, les basiliques, les citronnelles). « Aujourd’hui, je fais des légumes, des tubercules, j’expérimente des fleurs, des plantes qui ne sont pas du Sénégal.



Il y a énormément de plantes que j’expérimente; certaines personnes m’amènent des plantes aussi de l’extérieur ou bien des graines que j’expérimente pour voir est ce que c’est possible de le faire au Sénégal.



Et c’est un lieu d’expérimentation et un lieu de rencontre parce que la terrasse a la chance d’être visible et d’accueillir énormément de personnalités, de célébrités et de sénégalais lambda qui s’intéressent à l’environnement et aux questions de changement climatique, d’agriculture urbaine, c’est un lieu convivial comme vous le trouvez, on est là, on discute bien avec des chaises recyclés, des coussins, il y a le thé vert servi de temps en temps avec toutes sortes de parfums au choix pour les passagers », se glorifie Abdou Touré, fier de ce qui est devenue sa terrasse. Aujourd’hui, « la terrasse » est devenue un lieu de formation pour ceux qui s’intéressent à l’agroécologie mais aussi un espace qui sert de plateau pour des émissions en live sur les réseaux sociaux.



Conscientisez les jeunes…





Le quinquagénaire prodigue des conseils aux jeunes : « C’est de croire à leurs rêves et de vivre leur passion. Moi ce que je vis aujourd’hui, c’est ma passion, mon rêve, de vivre dans un environnement green, d’avoir énormément de choses que je peux utiliser dans ma maison pour manger, avec ma famille et se faire plaisir. » « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge », cette citation de Winston Churchill, renvoie à l’idée de la protection de l’environnement par les jeunes. Au détour d’une mission de 10 jours le long du fleuve Casamance, Abdou Touré constate de visu la situation de catastrophe dans certaines localités, due aux conséquences du réchauffement climatique, qui pousse les jeunes à migrer vers Dakar ou prendre les pirogues pour aller voir ailleurs.



Un documentaire qui relate les faits, a été tourné en partenariat avec des européens dans ce sens. Les femmes, plus vulnérables constituent les véritables victimes de cette catastrophe écologique. De l’avis de Abdou Touré, elles sont affectées, économiquement, physiquement, mentalement. Ainsi, l’initiateur de « Quartier Vert Challenge » préconise des solutions de sortie de crise.



« Ce que je dis aux gens, c’est d’avoir le courage de rester et de trouver des solutions, car si on ne cherche pas de solutions, nous n’en sortirons pas parce que fuir, c’est pas la solution ! » « À un certain moment, Dakar est bondé de monde, ça étouffe, il y a la pollution des hydrocarbures, mais aussi, il y a la violence, car les dakarois se sentent asphyxiés, et c’est visible dans leur discussion; beaucoup de gens veulent quitter Dakar pour aller ailleurs, parce que Dakar est devenu infernal », se désole Abdou Touré, Initiateur de « Quartier Vert Challenge ».

