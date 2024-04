À la découverte de Darou Salam et de son fondateur: Une saga légendaire Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 18:36 | | 0 commentaire(s)| Plongeons dans l'histoire mythique de Darou Salam et de son fondateur, El Hadji Omar Ndao. Érudit émérite de la confrérie Tidiane, il établit cette cité en 1947, à l'âge symbolique de 47 ans. Nichée dans le département de Mboro, Darou Salam est bien plus qu'une simple communauté religieuse. Cette cité abrite des érudits et des secrets mystiques insondables.

El Hadji Omar Ndao, porteur d'une vision transcendante, proféra en baptisant la cité sainte, ces mots empreints de dévotion : " Je n'aurais pas de honte si une âme s'éteint dans mon village, pourvu qu'elle ne soit pas vouée aux flammes de l'enfer ". Sa mission était d'éduquer et de guider les âmes vers la lumière de la foi musulmane. Né en 1901 à Ndama, dans la région de Kaolack, il fut le fils de Tafsir Ndaw et de Sokhna Aïssatou Ndiaye. Son père, dès son plus jeune âge, lui transmit les enseignements sacrés du Coran, et à l'âge tendre de 13 ans, il maîtrisait déjà les subtilités de la parole divine.



Toute sa vie fut un enchevêtrement de miracles, de sagesse et d'enseignements prodigués avec une foi inébranlable. Darou Salam, sous sa tutelle, devint un bastion de spiritualité, un lieu où les cœurs assoiffés de vérité, trouvaient refuge et guidance.



Son départ de ce monde, en 1977, ne mit pas fin à son influence spirituelle et Darou Salam continue de rayonner, portant l'héritage d'un homme dont la vie fut une ode à la foi et à la compassion.



