A la suite d'une altercation dans un bar : Le joueur de billard pointe une arme en direction d'un vigile Poursuivi pour détention d'arme à feu sans autorisation, Mbaye Baïdy Guèye risque gros. A la suite d'une banale altercation dans un bar, il a sorti son pistolet pour essayer de régler son compte au vigile de l'établissement, rapporte "Le Témoin".

Le gardien raconte les faits : "Hier nuit, j'ai trouvé le nommé Mbaye Baïdy Guèye, un habitué du bar, jouant au billard avec un autre individu. Puisque je gère la sécurité intérieure du bar, j'étais tranquillement assis à côté pour faire mon travail. Mais au cours de la partie, le mis en cause m'a interpellé et m'a demandé de dégager pour ne pas les gêner".



Sur ces entrefaites, le joueur est sorti du bar pour récupérer une arme à l'intérieur de son véhicule qu'il a brandie devant le vigile. "Gardant mon sang-froid et avec l'aide de mes collègues vigiles, nous avons pu récupérer l'arme", a déclaré le plaignant.

Face aux enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. D'après lui, après avoir quitté son lieu de travail, il a rejoint le bar "Poumon" qu'il a l'habitude de fréquenter. "Au cours du jeu, un vigile est venu se positionner sur un angle qui gênait notre partie. Le gars avec qui je jouais a demandé poliment au vigile de changer de position. Mais sa réponse sèche m'a mis en colère. C'est ce qui m'a poussé à aller prendre mon arme", a expliqué Mbaye Baidy Guèye. A l'en croire, il a été sérieusement malmené par les vigiles. Sur la provenance de l'arme, il dit l'avoir acquise illégalement à Touba à 25.000 FCFA pour se défendre contre les malfaiteurs. Face à ses aveux et étant sous le coup de la loi, il a été déféré au parquet en attendant d'être fixé sur son sort.

