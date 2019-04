A mon ami Abdourahmane Diouf: Age Quod Agis! De Sanar à Genève, et partout ailleurs dans les nombreuses contrées du monde où nous avons voyagé et travaillé ensemble pour toujours porter haut le flambeau d'une Afrique désormais décomplexée, tu as toujours agi selon ta conscience et ton éthique.

Tu m'as toujours fait l'amitié de m'associer aux grandes décisions de ta vie. Il y a près de 15 ans, lorsque tu pris rendez-vous avec Monsieur Idrissa Seck pour lui déclarer ton intention de t'engager en politique, à ses cotés, pour soutenir sa lutte pour le changement, tu l'avais fait en toute indépendance. Nous nous étions vus ce jour-là et en avions discuté longuement. Depuis, je t'ai vu volontaire et déterminé, défendant les idéaux et valeurs de ton parti comme peu d'autres, n'ayant pour référence que ton amour pour le Sénégal. Ta compétence est avérée. Tu as été et reste l'une des valeurs les plus marquantes de l'espace public Sénégalais.



Il y a 3 jours, lorsque tu m'a appelé pour me faire part de ta décision de te désengager du parti Rewmi, avant même d'en informer ton leader, nous en avons encore parlé comme il y a 15 ans. Je connais et comprends tes motivations et les soutiens sans réserve. Je te sais digne et droit. Va donc de l'avant et ne te retourne point. Ne réponds ni ne t'attarde sur ceux qui ergotent sur des bagatelles. Be strong cher Ass et vas où tu veux!



Cheikh Tidiane Dièye

