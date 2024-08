À peine installé à la tête de la Police, Mame Seydou Ndour met la peur dans le camp des délinquants Le tout nouveau patron de la Police Nationale ne compte pas laisser une seule parcelle de terrain aux délinquants de tout acabit. L’Inspecteur Général Mame Seydou NDOUR a décidé de » Faire de la Police Nationale le cauchemar des délinquants et ennemis de la paix et de l’ordre public « . Mais, en attendant, la mission première sera un réarmement moral des troupes et l’acquisition de moyens destinés à sécuriser les populations.



Après la désignation du Directeur Général Adjoint de la Police Nationale en la personne du Contrôleur général Wahab SALL, le DGPN vient de renouveler le commandement avec la nomination de tous nouveaux directeurs nationaux. Ainsi, de la Sécurité Publique à la Police Judiciaire en passant par l’Ocrtis, la direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage, de la direction du Groupement Mobile d’Intervention, le Général Mame Seydou NDOUR a décidé de répondre efficacement à la forte demande des populations quant aux questions liées à leur sécurité.

Autre mission et pas des moindres, le successeur de l’Inspecteur général Seydou Bocar YAGUE se devra de renouer le fils du dialogue entre les populations et la Police Nationale fortement décriée pour sa gestion dans les émeutes politiques qui ont émaillé le Sénégal entre Février 2021 et Mars 2024. Une conviction du Directeur Général de la Police Nationale et du Ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique qui demeure une source de motivation de tous les policiers aujourd’hui.

À cet effet, outre l’érection de nouveaux commissariats et postes de Police, les missions régaliennes de protection des biens et des personnes connaîtront un nouvel essor. Et, dans le cadre de la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, des patrouilles pédestres nocturne de grande envergure seront organisées dans les grandes villes. Ainsi, les endroits réputés criminogènes seront régulièrement visités par une présence des policiers.

Même discours du Directeur Général Adjoint qui rassure de la continuité des missions de sécurisation des biens et des personnes. Le Contrôleur général Abdoul Wahab SALL, au-delà des urgences et des défis dont est confronté le Sénégal, exhorte les populations à plus de vigilance, de collaboration et de s’approprier leur Police.





