À peine nommé Premier ministre, une motion de censure plane sur la tête de François Bayrou Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 18:58

France Atlanticactu/ Paris/ Marie Pierre Dupuy Si Michel BARNIER n’est pas resté longtemps à la tête de la Primature, son successeur risque de connaître le même sort. Quelques heures après sa nomination, la LFI annonce une motion de censure contre François Bayrou. Au même moment, le Rassemblement national prône l’attente sur une éventuelle censure du nouveau Premier ministre. La nomination de François BAYROU à Matignon, ce vendredi, suscite des réactions contrastées dans l’arène politique française. La France insoumise (LFI) a rapidement annoncé son intention de déposer une motion de censure contre le nouveau Premier ministre. Par la voix de Mathilde PANOT , présidente du groupe à l’Assemblée nationale, LFI a fustigé un choix qu’elle qualifie de « sursis » pour Emmanuel MACRON, appelant à une rupture nette avec les politiques menées jusqu’à présent. Dans un tweet, Mathilde PANOT a affirmé que deux choix s’imposaient désormais au pays : « la continuité des politiques de malheur » ou une « rupture ». Pour elle, les députés devront également se positionner entre « le soutien au sauvetage de MACRON » et la censure, avant de conclure : « Nous avons fait le nôtre. » Face à cette posture tranchée, Sébastien CHENU, vice-président du Rassemblement national (RN), a adopté une approche plus prudente. Interrogé sur LCI, il a estimé qu’il n’était pas pertinent de censurer François Bayrou « maintenant », arguant que « nous ne savons pas quelle sera sa feuille de route ». CHENU a toutefois rappelé que le RN évaluerait les actes du nouveau Premier ministre avant de prendre une position définitive. D’autres personnalités politiques ont également exprimé leurs avis. Marine TONNELIER, secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts, a déploré sur X un « mauvais théâtre de boulevard » sans s’exprimer sur une éventuelle motion de censure. Même son de cloche pour Fabien Roussel, leader du Parti communiste, qui a critiqué une nomination qu’il considère comme « une mauvaise nouvelle », tout en appelant à « un changement de cap politique ». Du côté de la majorité présidentielle, Gabriel Attal a salué sur X les « qualités » de François BAYROU, affirmant que ce dernier saurait défendre « l’intérêt général » et œuvrer pour « l’indispensable stabilité que les Français attendent ». Pour rappel, François BAYROU, président du Mouvement démocrate (MoDem), a été nommé Premier ministre par Emmanuel MACRON, selon un communiqué publié ce vendredi par l’Élysée. Après une rencontre prolongée vendredi matin avec le chef de l’État, le Haut-Commissaire au Plan a reçu pour mission de former un gouvernement. Le leader du centre-droit devient le quatrième chef du gouvernement depuis la réélection d’Emmanuel MACRON en avril 2022. Cette annonce intervient après une semaine de consultations menées par le président de la République, marquées par une volonté affichée de trouver une majorité d’adhésion au sein de l’Assemblée nationale. Michel BARNIER, Premier ministre sortant, renversé par une motion de censure la semaine dernière, a exprimé ses remerciements à ses ministres dans un message personnel diffusé avant la passation de pouvoir. « Les circonstances politiques en ont décidé autrement », a-t-il écrit, tout en regrettant de ne pas pouvoir continuer à œuvrer à la tête du gouvernement.



