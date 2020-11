A propos du Grimaldi Forum Monaco

Pour la cinquième fois, le Grimaldi Forum Monaco obtient sa certification ISO 1400.Il avait été certifié pour la première fois en 2008 et c’était alors l’un des tout premiers centres de congrès en Europe à obtenir ce cette distinction. Douze ans plus tard, le Centre de Congrès et de Culture de la Principauté sort toujours brillamment de l’audit environnemental et remplit tous les critères. Il a toujours le même objectif depuis 2008 "réduire l’impact de la maintenance du bâtiment et d...

Source : https://www.podcastjournal.net/notes/A-propos-du-G...