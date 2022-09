A quelques heures du remaniement: Le suspense demeure toujours, Macky Sall va-t-il faire du "Mame Diop"? Après l'installation de la 14ème législature le 12 septembre 2022 dernier, place au remaniement et aussi à la formation du gouvernement.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Septembre 2022 à 06:21 | | 0 commentaire(s)|

Ce sera pour ce samedi 17 septembre 2022 à 11h pour la nomination du nouveau Premier Ministre et dans la foulée, la formation du gouvernement à 12H



Cependant, rien n'a filtré pour le moment. Le Président Macky Sall n'a rien laissé au hasard. Il avait pris son monde de court lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale en désignant comme candidat Amadou Mame Diop, le maire de Richard Toll, pour le poste de président. Au détriment de Mimi Touré, Amadou Ba ou encore Aly Ngouille Ndiaye qui étaient du reste très attendus.



A la surprise générale, c'est l'ancien coordonnateur du département de Dagana qui a été élu comme successeur de Moustapha Niass



Nomination du PM ce samedi à 11h



Aussi, pour ce samedi, va-t-il refaire le même coup? Ou va-t-il mettre un Premier Ministre qui ne serait pas une surprise? Idrissa Seck, Amadou Ba, Antoine Felix Diome, entre autres....Mais, avec Macky Sall, il peut bien refaire le coup à la "Mame Diop". Wait and see. 11h, c'est maintenant.





Dame DIENG Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook