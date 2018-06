À quoi ressemble l'appartement le plus cher de New York ?

Avec ses 73 étages, ses 300 mètres de hauteur et son emplacement hors pair, One57 est l'une des adresses les plus prisées de Manhattan. Situé en bordure de Central Park, l'immeuble accueille milliardaires à la recherche d'un pied-à-terre ou célébrités comme Sting et Denzel Washington, en quête de luxe et volupté. En 2015, Michael Dell y a acheté un appartement pour 100.5 millions de dollars. Un record absolu, même à New York, où les prix de l'immobilier ne cessent de grimper. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier de telles sommes ? Un tour du propriétaire s'impose.



C'est à l'architecte français Christian de Portzamparc que l'on doit cet étonnant bâtiment, parmi les plus hauts de ce secteur connu comme le « Billionaires' Row » en référence aux prix exhorbitants qui s'y pratiquent.

One57 propose des appartements d'une à trois chambres du 32ème au 38ème étage, tandis que les niveaux supérieurs sont occupés par des logements plus spacieux entièrement meublés par des décorateurs.

L'hôtel Park Hyatt a quant à lui élu domicile dans les étages inférieurs, permettant aux résidents de la tour de profiter des installations du palace qui incluent une piscine intérieure (avec une bande-son underwater), un spa ultra-chic et une salle de sport surplombant Manhattan. Tout ça sans compter le bar et le service de conciergerie.

Nimbés de lumière, les appartements sont un savant mélange de marbre, de lin et de bois.

Une bibliothèque avec un aquarium et un billard ainsi qu'une salle de projection viennent compléter la liste des services dont bénéficient les heureux propriétaires des lieux.

Si One57 s'impose comme le nouveau repère des riches et célèbres, il est tout de même possible pour les (un peu) moins fortunés de goûter cette vie faite de luxe et de démesure en réservant une chambre à l'hôtel Park Hyatt... À moins de se lancer dans le grand bain en acquérant l'un des rares appartements encore disponibles.











Vanity Fair