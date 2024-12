À quoi ressemble vraiment le mariage collectif des Layennes? Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Une fois dans l'année la confrérie Layenne organise la grande cérémonie du mariage collectif. Pour l'année 2024, la cérémonie a eu lieu ce samedi, 33 mariages ont été célébrés lors de la ziara générale au Khalif des Layènes. Des centaines de couples se sont donc dit «oui» et leurs témoins et familles ont obtenu un certificat de mariage du khalife de la communauté des Layennes. Cette pratique qui vise à faciliter l'accès au mariage dans un pays où ces cérémonies riment souvent avec dépenses mirobolantes. Heureux ménage aux couples!



Source : https://www.xalimasn.com/a-quoi-ressemble-vraiment...

