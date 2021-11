A titre préventif: L’intégration de l'éducation routière, réclamée dans les programmes scolaires

Le Chef de l’Etat rappelle au Gouvernement la nécessité de renforcer, à titre préventif, l’éducation routière dans les programmes scolaires et dans les établissements d’enseignement, avec le concours des services compétents de l’Etat, notamment, la nouvelle Agence nationale de Sécurité routière (ANASER), qui doit se déployer avec célérité et efficacité.



Le président de la République invite le Ministre en charge des Transports terrestres, à engager la réflexion sur les modalités d’amélioration du système de transport des élèves et étudiants dans les centres urbains et périurbains, notamment dans la perspective de la mise en service prochaine du TER et du BRT.



