À une année de la Présidentielle, Alassane Ouattara lance une « Nouvelle dynamique économique prometteuse»

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Abidjan/ Didier Tapsoba</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sera-t-il candidat à un quatrième mandat comme le pensent beaucoup d’ivoiriens qui craignent une résurgence de violences politiques ? En tout état de cause le président Alassane Dramane Ouattara met en exergue une « dynamique économique » prometteuse, à une année de la présidentielle avec « un taux de croissance qui devrait s’établir en moyenne à environ 7% et plus par an, sur la période 2024-2027 », a déclaré le président ivoirien devant le Parlement.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">« Cette résilience de l’économie ivoirienne s’appuie sur un cadre macroéconomique solide, une gestion saine des finances publiques également. La dette est maitrisée, les équilibres sont maintenus et la dynamique économique promet des lendemains meilleurs. Malgré les choc au niveau international et sous régional, le taux de croissance devrait s’établir en moyenne à environ 7% et plus par an, sur la période 2024-2027. », a déclaré le président Alassane Ouattara.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">« La Côte d’Ivoire est devenue depuis le mois dernier, le mois de mai, le 3e pays d’Afrique subsaharienne le mieux noté. La Côte d’Ivoire est la 9e économie du continent africain, la 3e économie d’Afrique francophone et la 2e économie d’Afrique de l’Ouest après le Nigeria. Le pays continue de bénéficier de la confiance des partenaires bilatéraux. Le taux d’investissement est ainsi passé de près de 9 % en 2011 à plus de 25 % en 2023”, a-t-il ajouté.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Alassane Ouattara a aussi dressé un bilan positif de la politique de son gouvernement en matière agricole, de l’éducation, de l’insertion des jeunes, de l’autonomisation des femmes et de la sécurité.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">« L’indice de sécurité est passé de 6.8 en 2012 à 1.2 en janvier 2024, c’est-à-dire le niveau de toutes les grandes villes mondiales”, a-t-il souligné.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dans son discours, une question est toutefois demeurée en suspens : celle de ses intentions politiques pour 2025, année de la prochaine présidentielle. « Mon protocole me dit que vous êtes déçus, mais ce sera la prochaine fois », s’est-il contenté de dire.</span></h5><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/a-une-annee-de-la-presidentielle-alassane-ouattara-lance-une-nouvelle-dynamique-economique-prometteuse/" class="link">https://atlanticactu.com/a-une-annee-de-la-preside...</a>















