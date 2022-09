ABDOU LAHAD KA, MAIRE DE TOUBA, PDG TOUBA MATÉRIAUX: HOMME D’AFFAIRES PRIVILÉGIÉ OU...

S’il y a un homme qui déborde de puissance dans la ville sainte de Touba, c’est bien le tout puissant maire M. Abdou Lahad Ka. Maire de la ville de Touba, le petit fils de Serigne Moussa Ka, grand parolier est devenu hyper puissant. Président de la communauté rurale de Touba avant la réforme, il a été reconduit pour la deuxième fois.



Mais la toute puissance de Serigne Abdou Lahad KA ne s’arrête pas là.



Qui connaît Touba sait que les problèmes d’inondations demeurent encore plus que préoccupants. Et en plus, en période d’hivernage, les camions vidanges se font énormément d’argent. Selon une source très introduite à Touba, M. Ka est le propriétaire d’une écrasante partie des camions de vidange. « A chaque fois qu’il y a des inondations, le khalife décaisse énormément d’argent pour évacuer les eaux et le plus souvent c’est l’entreprise de Abdou Lahad Ka qui rafle la quasi-totalité des fonds », souffle la source.



Son omniprésence ne s’arrête pas là. Pour les travaux de l’université de Touba, projet d’un coût de 37 milliards de FCFA, Abdou Lahad KA s’est taillé une bonne part. En effet, alors que des organisations comme Hizbut Tarquiyyah ou le réseau des opérateurs économiques de Touba ont décidé de financer sur fonds propres certains bâtiments, une bonne partie du projet est financée par le Khalife. Ainsi, la construction de ces parties de l’université a été confiée à l’entreprise Touba Matériaux…propriété de Abdou Lahad Ka toujours. Il s’agit au total de 9 bâtiments que l’entreprise doit réaliser.



Alors comment l’homme est-il devenu aussi puissant?



La réponse est à chercher dans son lien avec la famille maraboutique.



Petit fils de Serigne Moussa Ka, le maire de Touba est le mari de la fille de Serigne Mourtala, fils cadet de Serigne Touba. Il porte le nom de Baye Lahad Mbacké, père de Serigne Sidi Abdoul Ahad qui n’est personnes d’autre que son mentor. Pour ceux qui ne le savent pas, Serigne Sidi Abdou Lahad est le plus âgé des petits-fils de Serigne Touba, après Serigne Mountakha, actuel khalife des Mourides. Selon des informations, c’est lui même qui a demandé à ce que Abdou Lahad Ka soit désigné à la tête de la mairie. Hélas, malgré tout, le maire homme d’affaires devient de plus en plus impopulaire. La preuve, lors des élections locales, il y a eu plus de bulletins blancs que de personnes ayant voté pour lui. Pire, côté bilan de la gestion, même l’association Touba Ca Kanam fait plus que l’équipe municipale. Par exemple, en plus d’avoir construit six postes de santé, signé une collaboration avec l’Onas pour la question de l’assainissement, l’association s’implique dans pratiquement tous les domaines, pourtant du ressort de la municipalité. A en croire que le maire accorde plus d’importance à ses affaires qu’à la gestion de Touba, la ville sainte.



ClicAfrique