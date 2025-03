ABDOUL MBAYE EXIGE UN BILAN DE LA CAMPAGNE AGRICOLE Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Mars 2025 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Premier ministre insiste sur l’évaluation de l’impact des 50 milliards de francs CFA investis et appelle à plus de transparence pour une meilleure planification des prochaines campagnes. L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a lancé un appel au gouvernement, l’exhortant à communiquer sur les résultats de la dernière campagne agricole. Dans une déclaration, il souligne l’importance d’évaluer l’impact des 50 milliards de francs CFA annoncés lors du conseil interministériel pour financer cette campagne. « S’il vous plaît messieurs, donnez des informations sur les résultats de la campagne agricole afin que nous puissions apprécier l’efficacité de cette dépense », a-t-il déclaré. Il insiste sur la nécessité d’un bilan clair pour mesurer les besoins et la détresse des agriculteurs, alors que les préparatifs pour la campagne 2025-2026 doivent déjà être engagés. Pour Abdoul Mbaye, l’heure est à l’anticipation et à la transparence, afin d’assurer une meilleure planification des politiques agricoles et d’éviter une crise dans le secteur. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/abdoul-mbaye-ex...

Accueil Envoyer à un ami Partager