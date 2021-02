ACCIDENT : QUATRE MORTS ET UNE DIZAINE DE BLESSÉS SUR LA ROUTE DE TOUBA Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 20:57 | | 0 commentaire(s)|

Quatre (04) morts et une dizaine de blessés, bilan d’un accident survenu entre Keur dame et Keur Saer sur la route nationale numéro 3. Un bus et un taxi "Allô" Dakar sont entrés en collision. Les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Diourbel.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35979-accident-qu...

