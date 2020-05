ACCORD AVEC STARTIMES : L'Artp dément

"Suite à la diffusion d’un article repris par certains organes de presse en ligne, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) dément fermement les informations selon lesquelles, elle aurait trouvé un Accord avec la Multinationale chinoise STARTIMES, suite au différend avec EXCAF TELECOM.



Ces informations sont erronées et sans fondement. L’ARTP rappelle qu’aux termes de ses missions définies dans la loi 2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des Communications électroniques, elle n’a ni vocation ni compétence à accorder des autorisations pour l’exploitation de services audiovisuels ou la vente de terminaux de réception de télévision.



Le rôle de l’Autorité dans le cas d’espèce, se limite essentiellement à la délivrance d’agréments techniques des équipements radioélectriques."

