ACTIVITES PORTUAIRES AU SÉNÉGAL : La pêcherie thonière sénégalaise première en Afrique de l’Ouest à obtenir la certification MSC

La pêcherie thonière sénégalaise, représentée par les sociétés Capsen et Grand Bleu SA, a franchi une étape majeure en devenant la première en Afrique de l’Ouest à obtenir la certification MSC pour une pêche durable. Cette reconnaissance, qui place la pêcherie parmi les seules quatre certifiées sur tout le continent, témoigne des efforts déployés pour allier exploitation halieutique et préservation des écosystèmes marins. Le MSC est le programme de certification et de labellisation de produits de la mer le plus reconnu au monde. La certification MSC permet d'assurer au consommateur final l'origine et la traçabilité des poissons consommés, notamment grâce au label MSC, une marque reconnue.

« Nous félicitons les flottes de Capsen et de Grand Bleu d’être devenues la première pêcherie sénégalaise à obtenir la certification MSC. Les pêcheries de l’Atlantique ouest-africain sont parmi les plus productives au monde, mais sont de plus en plus menacées par une forte pression de pêche et des pratiques de gestion non durables. La certification marque une transition vers une pêche durable dans la région et constitue une victoire majeure pour la gestion régionale des pêcheries et la population sénégalaise », a déclaré Edouard Le Bart, directeur du programme régional MSC pour l’Europe du Sud et l’Afrique.

La certification signifie que la pêcherie approvisionne désormais le marché international en thon pêché de manière durable, notamment en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud. Capsen vend jusqu’à la moitié de ses prises annuelles à un transformateur local, la Société de Conserverie En Afrique SA (Scasa), qui appartient également à Dongwon Industries et exporte environ 70% de son thon certifié MSC aux États-Unis. Ensemble, leurs opérations combinées emploient près de 1800 personnes sur place.

« Nous sommes fiers de démontrer notre engagement en faveur d’une chaîne d’approvisionnement transparente et d’un approvisionnement durable. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’usine de transformation locale, Scasa, qui conditionne nos matières premières de thon et est elle-même certifiée selon la norme de chaîne de traçabilité du MSC. Nous nous engageons à assurer l’avenir des pratiques de pêche durables au Sénégal et en Afrique de l’Ouest et sommes ravis de recevoir le certificat MSC pour cette importante pêcherie », a déclaré Jason Bo Seung Kim, directeur des opérations des navires de Capsen.

Lancé en 2020 à la suite d’une pré-évaluation par rapport à la norme MSC Fisheries, le FIP comprenait un plan de travail clair d’actions d’amélioration pour atteindre le niveau requis pour la certification MSC. Pour être certifiée MSC, une pêcherie doit montrer que les stocks cibles sont sains, qu’elle minimise son impact sur l’environnement et qu’elle dispose d’une gestion efficace.

« L’obtention de la certification MSC démontre l’engagement du Sénégal à gérer nos pêcheries et nos ressources marines de manière responsable, et est le résultat des efforts collaboratifs de l’industrie du thon, des autorités de gestion des pêches et de nos partenaires. Nous espérons que cette certification renforcera notre réputation de leader régional en matière de durabilité des pêches », a déclaré le Dr Fambaye Ngom Sow, responsable des ressources pélagiques côtières et de grands migrateurs au Centre de recherches océanographiques Dakar-Thiaroye de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra/Crodt).

La pêcherie utilise à la fois des sennes coulissantes à bancs libres et des dispositifs de concentration de poissons dérivants (Dcp) pour cibler le listao de l'Atlantique Est et le thon albacore de l'Atlantique. La pêcherie est gérée au niveau régional par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (Cicta) et six navires battant pavillon sénégalais opèrent en haute mer et dans les zones économiques exclusives (Zee) du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la République de Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone et du Libéria.

Bien que les navires évalués aient démontré une couverture d'observateurs pour 100% des sorties de pêche, la pêcherie devait améliorer sa collecte de données sur les espèces rencontrées.

En partenariat avec la Direction de la surveillance des pêches (Dpsp) en 2022, une série d'ateliers de formation des observateurs a introduit un nouveau modèle numérique pour collecter des informations sur les captures en mer et conserver des enregistrements précis de toute interaction involontaire avec des espèces en voie de disparition, menacées et protégées (ETP).

Pour réduire l’impact des DCP sur les espèces non ciblées et les habitats vulnérables, la pêcherie a adopté l’utilisation de DCP non emmêlants et est en train de passer à des DCP fabriqués à partir de matériaux biodégradables, tels que le bambou, le coton et la fibre de coco.

« L’établissement de nouvelles politiques et la mise en œuvre de nouvelles mesures à bord des navires de pêche commerciale à la senne coulissante est une tâche difficile qui a nécessité la collaboration de toutes les parties intéressées, au niveau de la flotte et au sein des autorités nationales de gestion. Je félicite les parties prenantes impliquées dans ce projet d’avoir travaillé ensemble pour maintenir l’engagement en faveur d’une pêche durable », a commenté Emily Wardrop de Key Traceability.

« En adhérant à des pratiques de pêche durables et en s’associant aux parties prenantes locales, Grand Bleu s’engage à préserver les riches ressources marines et à garantir que ce patrimoine inestimable soit transmis aux générations futures. Nos opérations visent à autonomiser la main-d’œuvre locale, à améliorer les infrastructures et à fournir des avantages socio-économiques à long terme à la région côtière de l’Afrique de l’Ouest, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la croissance durable et inclusive du Sénégal », a déclaré Mohamadou Samassa Wade, responsable de l’équipage et des relations internationales de Grand Bleu. Signalons que cette certification intervient peu après que la pêcherie sud-africaine de thon albacore à la canne a obtenu la certification MSC en août de cette année.





Sidy Djimby NDAO







Source : https://www.jotaay.net/ACTIVITES-PORTUAIRES-AU-SEN...