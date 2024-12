ADEMOLA LOOKMAN REMPORTE LE BALLON D'OR AFRICAIN Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Nigeria confirme sa domination sur le football africain avec un nouveau sacre. Après Victor Osimhen en 2023, c'est au tour de son attaquant évoluant en Italie sous les couleurs de l'Atalanta Bergame de remporter le titre de Joueur africain de l'année. Le Nigeria confirme sa suprématie. Après Victor Osimhen en 2023, Ademola Lookman a décroché, ce lundi, le trophée de Joueur africain de l’année 2024, succédant ainsi à son compagnon. Un sacre mérité pour le joueur de l’Atalanta, étincelant tout au long de l’année. Qui d’autre qu’Ademola Lookman aurait mérité de remporter le titre de Joueur africain de l’année 2024 ? Le Super Eagle a survolé les débats avec une année exceptionnelle. 27 buts et 13 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues, ça vous situe la performance. Et même dans les grands rendez-vous, le Nigérian a répondu présent. Déjà, entre janvier et février, il avait mené les siens en finale de la CAN 2023 avec 3 buts et 1 passe décisive en 7 rencontres. En club, Lookman a permis à l’Atalanta de Bergame de s’offrir le titre en Ligue Europa avec un triplé en finale contre Leverkusen, la seule défaite de la saison des champions d’Allemagne 2023-2024. Pour l’exercice actuel, Lookman est reparti sur des bases stratosphériques avec 11 buts et 5 passes décisives en 18 matchs en 2024-2025 avec l’Atalanta. Sous la férule du désormais Joueur africain de l’année, les Bergamasques sont d’ailleurs leader de Série A après 16 journées. Année 2024 de Lookman en chiffres En 2024, Ademola Lookman est tout simplement intenable. La preuve, le Nigérian a inscrit 27 buts et délivré 13 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues Finaliste de la CAN 2023 avec le Nigéria : 3 buts, 1 passe décisive en 7 matchs Vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atalanta Bergame : un triplé historique en finale pour un succès 3-0 face à Leverkusen. 7ème fois qu’un Nigérian est sacré depuis l’avènement du Joueur africain de l’année en 1992 Le Nigeria (7 trophées) est désormais le pays le plus titré devant la Côte d’Ivoire (6). Source Logo: Le Soleil Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



