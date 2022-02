AFFAIRE CHEIKH MBACKE GADIAGA À MOUMY KÉBÉ : Me Ciré Clédor Ly demande l’annulation de la procédure, le parquet s’y oppose, le juge renvoie l'affaire au 17 mars prochain pour délibérer sur les exceptions Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|



Fatou Diouf DIONE

Le dossier qui opposeSerigne Cheikh Mbacké Gadiaga et la fille de feu Ndiouga Kébé, Mouminatou Kébé, toujours pendant devant la juridiction de jugement depuis plus de 2 ans,a été appelé hier devant le juge du tribunal correctionnel de Dakar pour être jugé, avec le prévenu présent à la barre. Hélas, en l'absence de la partie civile, il n'y a pas eu de jugement. Car après que les infractions qui sont imputées à Cheikh Mbacké Gadiaga lui ont été notifiées, son avocat Me Ciré Clédor Ly a soulevé un vice de procédure. Dans ses observations, Me Ciré Clédora d'abord indiqué que cette procédure est frappée de prescription. Ainsi, selon lui, c'est cette exception qui tue l'infraction, à savoir la prescription de l'action publique. «Déjà à l'instruction, la partie civileMouminatou Kébé a retiré sa plainte. Et au-delà de cette prescription de l'action publique, vous avez les faits et la base légale. Nous vous demandons de considérer que l'action publique sur les délits d'injures et de diffamation sont éteintes. Cette procédure est éteinte», a évoqué la robe noire. Qui ajoute une autre nullité. «Il y a aussi la nullité du Procès verbal d'enquête de police et celle-ci est fondée sur l'article 5 de l'Uemoa. Celui-ci stipule que dès l'interpellation, son droit de se faire assister par un avocat doit lui être notifié. Là, la police judiciaire n'a pas agi avec loyauté et a glissé des faits qui n'ont pas de rapport avec le Pv. Je vous demande aussi d'annuler le Pv de la Division des investigations criminelles ainsi que le réquisitoire du procureur. Et cette nullité contamine tous les autres actes du dossier jusqu'à l'ordonnance de renvoi. Ce n'est pas la seule nullité qui affecte la procédure, puisqu'il y en a d'autres, à savoir la nullité de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire du procureur. Et même l'ordonnance de renvoi devant la police correctionnelle est frappée par la nullité», martelé l'avocat du prévenu.Le parquet, prenant la parole, dans ses observations a relevé qu'à propos des exceptions soulevées par le conseil de la défense sur l'article 5 de l'Uemoa, l'officier de police judiciaire avait notifié à Cheikh Mbacké Gadiaga son droit de se faire assister par un avocat. Ce qui a été mentionné sur Pv. Allant plus loin, le parquetier ajoute : «en plus, il a eu même à donner le nom de son conseil, Ciré Clédor et le numéro de téléphone de celui-ci. La réalité ici, c'est qu'il n'y a pas de nullité et l'officier de police judiciaire a satisfait à cette obligation. Sur la prescription de l'action publique, je lui en donne acte», a-t-il indiqué avant de demander au tribunal de rejeter ces exceptions.Après cela, le juge a renvoyé l'affaire à la date du 17 mars pour délibérer sur les exceptions. Il faut dire que le prévenu Serigne Cheikh Mbacké Gadiaga a depuis l'enquête jusque devant la barre, hier, nié les faits de diffamation, menace, d'extorsion de fonds et d'injures publiques qui lui sont reprochés. Ce multirécidiviste a été condamné par le passé à des peines de prison ferme de 3 mois, 6 mois et 1 an pour des faits similaires. Il avait ainsi tenu des propos diffamatoires à l'encontre d'une épouse du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, lors d'une conférence de presse. « À propos de Sokhna Mominatou Kébé, on dit qu’une des épouses d’un Khalife général et une personne qui a une commission à l’hôpital de Touba et dont le lutteur de Bassoul est l’oncle ainsi qu’une autre personne qui est un petit-fils d’un grand Cheikh qui est à Touba, que toutes ces personnes forment une association de malfaiteurs pour la combattre à Touba», avait-il dit, entre autres propos.





Source : Source : https://www.jotaay.net/AFFAIRE-CHEIKH-MBACKE-GADIA...

