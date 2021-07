AFFAIRE DU DRAME DU STADE STADE DEMBA DIOP: Le dossier bloqué au Parquet depuis plus de 15 mois Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juillet 2021 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|



C’était hier le quatrième anniversaire du drame survenu au stade Demba Diop qui s’était soldé par la mort de 8 supporters et une centaine de blessés. Mais, jusque-là, la procédure judiciaire n’est toujours pas terminée. Le dossier était confié au Doyen des juges d’instruction et feu Samba Sall, depuis plus d’un an, avait clôturé son enquête avant de l’envoyer au Procureur pour règlement. C’est au niveau du Parquet que cela bloque.



Tourner définitivement la page de ce drame du 15 juillet 2017, c’est certainement le souhait des parents des personnes décédées lors de ce malheureux évènement. Mais, cela ne pourrait se faire que lorsque la procédure judiciaire sera terminée. Hier était la journée de commémoration pour les parents des victimes qui attendent depuis quatre ans, jour pour jour, que la justice tranche cette affaire. Mais, après quatre longues années, l’affaire n’a pas beaucoup évolué. En fait, feu Samba Sall, qui avait en chargé cette affaire, avait terminé son enquête depuis fort longtemps et transmis le dossier au Parquet pour règlement. Conformément à la procédure, il doit requérir l’avis du Parquet avant de rendre une ordonnance définitive. Près de 15 mois après qu’il a remis le dossier au Parquet, il n’y a jamais eu de suite. Ledit dossier est toujours sur la table du Procureur. Et malheureusement, le décès du juge Samba Sall ne facilite pas les choses au chef du Parquet, car, le poste de Doyen des juges est jusque-là vacant. En d’autres termes, les familles des victimes devront encore prendre leur mal en patience.

Pour rappel, le 15 juillet 2017, lors d’un match opposant le Stade de Mbour à l’As Ouakam, des échauffourées entre les deux camps ont conduit à la mort de 8 personnes ainsi qu’une centaine de blessés. Des jeunes Ouakamois ont été interpellés dans cette affaire et une procédure d’information a été ouverte. Les 11 Ouakamois interpellés ont été inculpés avant d’être placés sous mandat de dépôt. Ils finiront par obtenir la liberté provisoire. Cependant, la procédure se poursuit toujours et seule une ordonnance définitive du juge d’instruction pourra déterminer l’issue de l’affaire.

