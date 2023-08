AFFAIRE MAMAN COUNDOUL : Wellé, le faux maître-chanteur, arrêté par la brigade de recherche de Keur Massar

C’est la brigade de recherche (Br) de la gendarmerie de Keur Massar qui a procédé à l’arrestation du nommé A. Wellé, présumé arnaqueur et maître-chanteur, dans l’affaire Maman Coundoul ; un rôle que celle-ci lui a donné dans son scénario à la sauce hollywoodienne.







Alertés dès les premières heures de la disparition mystérieuse de Maman Coundoul et les incessants coups de fil du nommé A. Wellé – qui menaçait au téléphone le mari d’enlever son épouse «enceinte» et de disparaître avec son nouveau-né -, les éléments de la brigade de recherche de Keur Massar entrent en action et lancent la chasse à l’homme contre Wellé. Qui joue au chat et à la souris avec les forces de sécurité.



Il tombe à Sangalkam où il est localisé grâce au traçage de son téléphone



Dotés de moyens technologiques sophistiqués, Major Abdoul Aziz Kandji et ses hommes de l’ombre investissent le terrain et fouillent les coins et recoins du pays, à la recherche de Wellé. Ils utilisent le numéro de téléphone portable que ce dernier utilise pour menacer le mari de la dame, activent le système de traçage dudit numéro et localisent le gus à Sangalkam. Ils l’interpellent sur place et le conduisent, tel un trophée de guerre, dans leurs locaux pour les besoins de l’enquête.



Wellé livré à la police après la réapparition de Maman Coundoul à Castors



Maman Coundoul réapparaît entre-temps à Castors et se fait cueillir par les éléments de la police de Wakhinane Nimzatt. Informés de l’arrestation de celle-ci, considérée comme la principale instigatrice de la machination, les gendarmes de la Br décident de lever le pied et de livrer Wellé aux flics de Wakhinane. Mais, avant de le livrer à la police, ils le soumettent tout de même à un sommaire interrogatoire au cours duquel Wellé passe aux aveux et décline la nature de son rôle et son niveau d’implication dans l’affaire.



Il accuse Maman Coundoul de vouloir piéger son mari avec une fille pour divorcer



Wellé charge la jeune femme et l’enfonce devant les gendarmes enquêteurs de la Br de Keur Massar. «Elle (Maman Coundoul) m’a dit qu’elle en avait assez de son mari et qu’elle voulait le divorce. Elle m’a proposé d’utiliser une fille comme appât pour son époux afin qu’elle trouve une bonne occasion de se débarrasser de lui», indique Wellé.



V. P. NDIAYE





Source : https://www.jotaay.net/AFFAIRE-MAMAN-COUNDOUL-Well...