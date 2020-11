AFRAVIH 2020: La présidente Ndèye Coumba Touré Kane regrette "de n’avoir pas pu recevoir au pays de la Téranga, une valeur de partage si chère à la communauté AFRAVIH "

Madame la Présidente de AFRAVIH International, Chers partipants.



Je voudrais aujourd’hui exprimer trois sentiments :



"D’abord le plaisir de prendre la parole en ma qualité de présidente de la dixième conférence AFRAVIH. Je remercie le Comité international pour cet honneur



Ensuite la fierté de tout le Sénégal ainsi que la gratitude envers son Excellence Macky Sall, président de République et son gouvernement pour l’accompagnement tout au long de la préparation de cette édition si riche en symboles et défis. Une mention spéciale au Dr. Cheikh Oumar Anne, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui préside cette cérémonie d’ouverture.



Enfin le regret de n’avoir pas pu vous recevoir au pays de la Téranga, une valeur de partage si chère à la communauté AFRAVIH.



Je veux avant tout saluer les éminentes personnalités, l'ensemble de la communauté scientifique et communautaire connectées. On peut comprendre aisément qu’un hommage mérité soit rendus aux pionniers de la lutte contre le VIH/SIDA au Sénégal particulièrement le Pr Souleymane Mboup qui s’est illustré dans la recherche scientifique.



La Xème édition s’inscrit en effet dans un contexte particulier de crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19.Malgré la complexité de la situation, les acteurs de l’alliance francophone qui depuis après Bordeaux 2018 n’ont ménagé aucun effort pour un AFRAVIH 2020 réussi ont montré leur résilience tant au plan local qu’international pour s’adapter sous au changement profond et adopter une nouvelle approche pour tenir cette conférence.



Au plan local, le Dr Safiatou Thiam Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte contre le SIDA (SE-CNLS) et tout le comité d’organisation ont malgré le cœur un peu gros pour tous, mis toute leur énergie pour faire de l'AFRAVIH 2020 connecté-e-s un rendez-vous innovant d'échanges et de partage francophones.



Cette résilience n’est pas chose nouvelle car un regard en arrière permet d’apprécier le long parcours de AFRAVIH. Rappelons entre autres que ces acteurs francophones ont adopté ce modèle type de conférence de haut niveau scientifique en français pour résoudre le problème des barrières linguistiques dans les grandes rencontres internationales.



AFRAVIH se soucie toujours de la qualité et un programme de renforcement de capacités et d’échanges en français des acteurs est mis à disposition. Elle organise des cours en recherche clinique, des rencontres thématiques régionales comme AFRAMED avec le Maghreb et édite des livres pédagogiques didactiques comme le livre virtuel sur le VIH publié cette année.



La vision objective de l’AFRAVIH 2020sera d’abord celle des bilans:



• Le Bilan de l’exécution de la stratégie des 90-90-90 promue par L’ONUSIDA

Bilan de l’appel de Bordeaux pour une meilleure prise en compte des hépatites virales par des politiques nouvelles, préventives et thérapeutiques.

• La crise sanitaire liée à la Covid-19 s’est bien sûr invitée dans nos échanges. Son impact sur la lutte contre le VIH/sida, les comorbidités, la santé sexuelle, les hépatites ainsi que leurs liens avec les systèmes de santé efficients sera débattus.

• Cette pandémie de Covid-19 et les confinements qu’elle a entraînés pourraient avoir un impact sur les services de sante et le VIH en particulier. Des données factuelles seront révélées.



• Comme disait aussi Pr Barré-Sinoussi « Même s’il y a évidemment beaucoup de différences entre le VIH et ce coronavirus, les leçons apprises du VIH/sida depuis presque 40 ans seront forcément bénéfiques pour la riposte actuelle à cette Covid-19».



La vision stratégique et opérationnelle de l’AFRAVIH 2020 est celle de la mobilisation renforcée pour des politiques de santé plus justes et plus efficaces. S’informer, échanger, débattre de nos politiques, programmes et pratiques, s’assurer que l’équité et le respect des droits humains accompagnent les progrès de nos actions. Les approches de santé globale aussi occuperont aussi une place importante dans les échanges.



La plateforme virtuelle AFRAVIH connecté-e-s 2020 de cette Xème rencontre inédite, comme les éditions précédentes, accueillera les participants, les partenaires, organisations internationales et ONG, représentants des usagers, entreprises du médicament et acteurs de la société civile.

Ensemble nous construirons cette conférence pour faire entendre la voix de la francophonie portée par AFRAVIH.



Avec plus de 2500 inscrits, un programme scientifique riche, composé de symposiums d’actualité, 9 sessions plénières, 25 sessions parallèles et séances de Posters. cette approche virtuelle de la conférence et l’ accompagnement inédit des participants de divers horizons feront de cette rencontre un succès total.





Je terminerai mon propos en souhaitant à toutes et à tous de belles journées, riche en rencontres virtuelles, en réseautage et enrichissement pour des systèmes de santé résilients et une recherche de qualité dans le monde francophone uni dans la pluralité et la diversité de ces composantes.

Merci de votre aimable attention!



Pr Ndeye Coumba Toure Kane



Présidente de la conférence AFRAVIH 2020"



