AG de l’UFOA - A / Promotion foot féminin et scolaire, Compétitivité de la zone : Antonio Souaré revient sur les nouveaux chantiers en perspective… Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Janvier 2021 à 00:57 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l'UFOA-A Mamadou Antonio Souaré s'est félicité du déroulement de l'assemblée générale qui se tenait ce samedi, dans la capitale Cap-Verdienne, Praia. À l'issue de trois jours rythmés par les réunions du comité exécutif et les sessions de travail, le patron de l'UFOA-A, optimiste suite aux nouvelles résolutions, a livré la teneur de leur rencontre.



En conférence de presse, il fera savoir : «On n’a fait qu'une heure et quelque cela veut dire qu’il n’y a pas eu de difficultés et que nous sommes sur un point convergent et que cela nous encourage. Le bureau exécutif de l’UFOA - A a pour ambition de développer notre zone. Notre objectif c’est de développer notre zone et de la rendre compétitive. Créer de bonnes structures et créer les conditions pour jouer au football dans toutes les catégories. La FIFA nous a d’ailleurs appuyé pour un projet qui sera une première en Afrique, faire de sorte que tout le monde joue le championnat féminin dans son pays », a-t-il fait savoir en présence du président de la fédération Cap-Verdienne de football, Mario Semedo et du représentant de la FIFA, Veron Mosengo-Omba.



Revenant sur le besoin de promouvoir la zone Ouest-africaine, sur quelques projets en gestation. « Il faut que notre zone soit compétitive. Et, La base, le socle de notre football africain c’est les zones. Promouvoir les zones en misant sur toutes les catégories, de 15 ans jusqu’aux équipes nationales. Malgré les blocages imposés par la Covid-19, il y’a des compétitions que nous allons créer à tous les niveaux (Clubs, équipes nationales toutes catégories confondues et au niveau des équipes féminines. C’est un projet innovant et je crois qu’avec l’appui de la FIFA ça sera possible de le mettre sur place. »



La promotion du sport dans les établissements scolaires devrait connaître un nouvel essor d'après Antonio Souaré qui compte en faire une priorité. « Ce qui sera nouveau aussi, c’est le football au niveau des écoles, avec le championnat scolaire au niveau des écoles. Si vous prenez l’exemple du Syli national avant et le Hafia qui a plané sur le football africain pendant un bon moment. Tous les joueurs étaient des universitaires. Aujourd’hui, la FIFA revient vers ça… L’école d’abord ensuite le football. Il s’agira de revenir aux matches inter classes, inter écoles et interuniversitaires. C’est comme le football « Navétane » au Sénégal ça commence par les quartiers, pour finir à la ligue Pro ainsi de suite… »



Enfin, le président de l'UFOA-A, d'annoncer : « Nous voulons aussi ramener les compétitions importantes comme la coupe Cabral… Si vous vous rappelez bien, la coupe Cabral avait pris une telle dimension qu’on pensait que c’était la coupe d’Afrique des nations. »





www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/AG-de-l-UFOA-A-Promotion...

Accueil Envoyer à un ami Partager