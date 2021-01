AIBD/ Contrôle de faux tests Covid-19: Le Sénégal manque de moyens

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 10:17 | | 1 commentaire(s)|

Le Sénégal se trouve dans l’impossibilité de vérifier les faux tests de Covid-19 détectés au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Pour cause, explique ‘’SourceA’’, le dispositif mis en place par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour s’assurer de l’authenticité des tests présentés par les voyageurs entrants présente quelques limites objectives.



Une thèse confirmée par le directeur technique de l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Irssef).



«Pour le cas des voyageurs entrants, nous ne disposons pas de beaucoup de moyens pour contrôler les faux tests. On nous a dit qu’il y a des gens qui ne bougent pas de chez eux et on leur fournit de faux résultats.



Malheureusement, une fois à l’Aibd, nous sommes dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité de ces tests. Par contre, il arrive que nous nous rendions compte que le test en question est faux, à travers le libellé», a confié docteur Papa Alassane Diaw dans les colonnes du journal.



