AIBD : Kémi Séba expulsé vers Bruxelles On en sait un peu plus sur la destination de Kémi Séba, expulsé de force, hier, par le Sénégal à bord d’un avion de la compagnie Brussel Airlines dans lequel il a été mis de force, vers 22 h.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020 à 09:32 | | 1 commentaire(s)|

L’AS renseigne, en effet, que l’activiste a été transporté vers la Belgique. Kémi Séba avait refusé, dimanche, d’embarquer dans un avion de la même compagnie. Le commandant de bord avait été obligé de le débarquer après le scandale provoqué dans l’appareil par l’activiste. Il avait ensuite été gardé par la police dans la zone de transit de l’aéroport.

Son avocat, Me Khoureichi Bâ soutient qu’il a été tabassé, soumis à une diète forcée et privé d’avocat. Il a pu échanger avec lui, à travers le téléphone du commisaire Sarr de la brigade spéciale de l’aéroport, a-t-il indiqué.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos